На всех главных площадках города Ульяновска 30 июля пройдет красочный праздник, посвященный Дню дружбы народов.

В программе мероприятия экскурсии, выставки литературы о народах Симбирского края, а также мастер-классы декоративно-прикладного творчества и национальные спортивные игры. Как сообщает 1ul.ru, вечером пройдет концертная программа с участием коллективов Ульяновской области.

Одной из центральных площадок празднования станет парк «Владимирский сад». Здесь жители и гости города смогут попробовать национальные блюда на выставке «Щедрый стол» и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению национальных кукол. Также здесь пройдут официальная часть программы и вечерний показ фильма «Мы живем в России».