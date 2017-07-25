Число пострадавших в аварии с участием автобуса и грузовика увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в экстренных службах города.

ДТП произошло на трассе «Крым» в Московской области на 41-м км Симферопольского шоссе рядом с деревней Щербинка. Автобус маршрута № 68 столкнулся с фурой, в результате чего пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщает «ТВ Центр». Пострадавшие были госпитализированы, всего в салоне автобуса на момент столкновения находились 25 человек. Из-за аварии на трассе было затруднено движение транспорта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.