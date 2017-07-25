Американский патрульный корабль Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну в Персидском заливе.

Об этом со ссылкой на представителя американских военных сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, иранское судно подошло к американским кораблям на расстояние 137 м. Он отметил, что Thunderbolt попытался связаться с иранским экипажем по радио и с помощью корабельного гудка, но он проигнорировал попытки установить связь. После этого американцы произвели предупредительные выстрелы.

Thunderbolt сопровождали несколько судов береговой охраны США.

Собеседник агентства отметил, что иранское судно могло принадлежать Корпусу стражей исламской революции.