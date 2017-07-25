Ространснадзор проводит внеплановые проверки пяти российских авиакомпаний. Руководитель ведомства Виктор Басаргин рассказал, что среди них «Уральские авиалинии», «Россия», «ЮТэйр — Вертолетные услуги», «Ангара» и «Якутия».

Глава Ространснадзора рассказал, внеплановая проверка авиакомпании «Россия» связана с вопросами авиабезопасности. Он также уточнил, что инспекция началась неделю назад.

Сообщается, что проверки Ространснадзора разделяются на плановые и внеплановые. График первых на следующий год верстается до сентября и утверждается Генпрокуратурой. Внеплановые проверки проводятся только в том случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан, при этом согласование с Генпрокуратурой также требуется.