Больше 400 уголовных дел завели на жителей Удмуртии, уличенных в неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Удмуртии.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года приставы составили 828 протоколов об административном правонарушении. Также за это время 525 должников были привлечены к административной ответственности. По данным приставов, в результате принудительного взыскания долгов удалось получить 11,8 млн рублей выплат, сообщает ИА «Сусанин». Также сотрудники управления арестовали имущество неплательщиков на 23 млн рублей.