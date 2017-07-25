Цветочные клумбы, которые были разбиты в центре Биробиджана, заросли сорняками. В этом году на проведение работ по благоустройству газонов и цветников из городского бюджета было выделено 1,08 млн рублей.

По документам электронного аукциона, общая площадь городских цветников составляет почти 2,5 тыс. кв. м. Они располагаются на нескольких площадях, в основном центре Биробиджана. Победа на аукционе досталась компании «Чистый город».

Как сказал ИА EAOMedia начальник городского управления транспорта, автомобильных дорог и благоустройства Евгений Пономарев, судя по всему, еще не пришло время для прополки. Работы якобы выполняются по мере вырастания травы. Правда, чиновник не смог ответить на вопрос о том, какой высоты должна быть трава, чтобы настало время ее выпалывать.

По условиям аукциона, клумбы должны прополоть в этом году четыре раза и 15 раз полить. В самой компании агентство заверили, что прополка идет постоянно, просто трава постоянно растет из-за погодных условий.

Агентство напоминает, что ранее «сорняковый скандал» произошел в Калининграде. Однако там глава города извинился перед горожанами за заросшие травой газоны.