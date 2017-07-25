По предварительным расчетам миллионного пассажира в этом году собираются зафиксировать в аэропорту Рощино в Тюмени 28 июля, в пятницу.

Сейчас неизвестно, каким рейсом прилетит миллионный пассажир, но работники предполагают, что услугами воздушной гавани он должен воспользоваться в пятницу. Как сообщает megatyumen.ru, к встрече юбилейного пассажира и вручению подарка аэропорт готов.

В прошлом году миллионного пассажира наградили 2 сентября. Приз и торжественный прием получила Людмила из Омска. Кроме того, в этом году тюменский аэропорт собирается повысить показатель по пассажиропотоку. В 2016 году он составил немногим более 1,5 млн человек.