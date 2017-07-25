Станция Омск-Пассажирский, которая имеет природоохранное значение, в Год экологии получит более 2 млрд рублей на реконструкцию.

Два крупных инфраструктурных проекта на станции Омск-Пассажирский профинансирует РЖД. Здесь реконструируют локальные очистные и канализационные сооружения. Также на природоохранном объекте переведут котельную с мазутного топлива на газ, сообщает РИА «Омск-информ».

Сейчас в Омскую область на эти проекты направили 775 млн рублей, а всего выделят 2,1 млрд рублей. Все это входит в инвестиционную программу развития железнодорожной инфраструктуры Омской области. Кроме того, часть выделенных средств направят на обновление путей, контактной сети и на оснащение рабочих мест.