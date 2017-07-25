Депутат заксобрания Петербурга обратился к правительству города с вопросом о судьбе проекта тоннеля между Васильевским островом и Адмиралтейским районом. Ранее объект фигурировал в генплане города, его планировали построить к 2015 году.

По мнению представителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева, отказ от прокладки тоннеля является нарушением закона. Парламентарий в обращении к вице-губернатору Игорю Албину предлагает внести проект в программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015–2020 годы.

Дорога под Невой соединит площадь Морской Славы и Гутуевский остров, напоминает портал «Санкт-Петербург.ру». Тоннель предполагалось протянуть вместо создания Ново-Адмиралтейского моста.