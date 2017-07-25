На сайте Министерства труда и социальной защиты РФ запущен соцопрос о детях и семье. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Опрос будет проводиться в течение полутора месяцев, с 25 июля по 10 сентября 2017 года. Ответы граждан помогут оценить эффект действующих мер демографической политики и способствовать их совершенствованию с учетом мнения населения», — сказано в сообщении.

В частности, пользователей просят поделиться мыслями о действующих государственных мерах поддержки семьи, «значимости федерального и регионального материнского капитала», а также ответить на вопросы о том, что может побудить россиян завести ребенка. В конце анкеты респондент должен указать семейный статус и количество детей в семье.

Таким образом в министерстве хотят выяснить, какие льготы граждане считают наиболее необходимыми для поддержки семьи.