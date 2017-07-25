Министерство финансов России не исключает пересмотра стоимостных параметров для «роскошных» автомобилей, которые подпадают под повышенное обложение транспортным налогом.

Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

«Наверное, вопрос можно ставить. Надо понять, какие автомобили сейчас относятся к дорогим. Для этого надо понять, какие цены на них и как всё это распределяется по всей линейке продаж», — цитирует замглавы ведомства «Федеральное агентство новостей».

Трунин отметил, что Минфин может рассмотреть такую идею, если Минпромторг выступит с соответствующим предложением, но пока, по его словам, таких предложений не поступало.