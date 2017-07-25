Задержанная в Турции девочка и ее отец Сергей Уханов не смогли вылететь в Россию из-за запрета на выезд. Об этом сообщил дедушка Лизы, житель Саратовской области Валерий Уханов.

Валерий Уханов рассказал, что в Турции их задержали для дальнейшего разбирательства.

«Сергей с Лизой опоздали на свой рейс из-за разбирательства. Сейчас, насколько я знаю, на место выехал представитель консульства России», — сообщил «РИА Новости» дедушка девочки.

Отец девочки — Сергей Уханов также подтвердил, что они не смогли покинуть территорию Турции. Он добавил, что у Лизы есть запрет на выезд из страны. Напомним, 24 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что девочка передана родному отцу.

«Известия» ранее сообщали, что бывшая жена Сергея Уханова отправилась вместе с дочерьми и гражданским мужем в середине июня в Анкару на отдых. Позднее семья была задержана при попытке пересечь сирийско-турецкую границу по поддельным документам.