Восьмилетний ребенок погиб в Крыму на детской игровой площадке после того, как на него упали качели. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе СУ СК по Крыму.

ЧП произошло во вторник, 25 июля, в поселке городского типа Кировское. Восьмилетний мальчик играл на детской площадке, где рядом находились ранее демонтированные металлические качели. Он сел на них, попытавшись раскачаться, но незакрепленная конструкция опрокинулась, придавив ребенка. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, переломы основания черепа, а также второго и третьего шейного позвонков. От полученных травм ребенок скончался в больнице, пишут «Дни.Ру».

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