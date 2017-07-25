В Иркутске у предпринимателя арестована партия шапок и шарфов. 1,5 тыс. вязаных изделий изъяты в счет уплаты долга судебными приставами. Хозяйка компании задолжала финансовой организации 500 тыс. рублей.

Теперь ее имущество передано на реализацию. Предполагается, что от продажи шапок, шарфов и беретов удастся выручить 150 тыс. рублей. Этими деньгами будет погашена часть задолженности, уточняет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП по Иркутской области.

В ведомстве также сообщили, что фото всего ассортимента изъятого имущества можно увидеть на его сайте. Там указаны наименование и характеристики каждого лота, место его нахождения и начальная цена. Окончательная цена станет известна уже после торгов.