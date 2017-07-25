Попытки организовать в России «цветную революцию» в будущем продолжатся. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что политика сдерживания России, попытки сделать ее ареной очередной «цветной революции» вряд ли прекратятся в обозримом будущем», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она напомнила, что в связи с этим в верхней палате СФ была создана комиссия по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела РФ и по защите государственного суверенитета.

«Речь не идет о каком-либо ограничении прав граждан, наступлении на свободу слова, в чем нас пытаются обвинить за рубежом, да и определенные круги внутри страны. Наша цель — предпринять шаги, направленные на противодействие русофобии, попыткам вмешательства в наши внутренние дела, дестабилизации обстановки в стране. То есть речь идет о действиях по защите суверенитета, национальных интересов и безопасности нашей страны, ее граждан», — пояснила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед планирует обсуждать все острые вопросы в «открытом, честном и равноправном диалоге с гражданами».

«Нередко граждане протестуют из-за того, что не понимают, почему принято то или иное решение. Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает. Политики, чиновники обязаны доносить до людей смысл, цели, мотивы своих действий, объяснять, что и зачем предпринимают», — сказала Матвиенко.

По словам спикера, решения властей, особенно резонансные, «должны проходить общественную экспертизу, обсуждаться самым широким образом».