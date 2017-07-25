Министерство культуры сделает своим приоритетом поддержку проектов, направленных на популяризацию классической литературы и искусства. Эти усилия ведомства станут частью масштабного проекта «Пушкинский союз», главная цель которого – вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России.

Министр Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план мероприятий «Пушкинского союза» на ближайшие годы.

— Мы давно говорим о необходимости объединить усилия разных общественных организации и ведомств, чтобы сделать наше наследие понятным, близким и доступным современной молодежи, — отметил Владимир Мединский.

Помимо фестивалей, творческих встреч и конкурсов план включает в себя комплекс мер. В частности, при распределении субсидий ведомство собирается в приоритетном порядке оказывать поддержку фильмам и сериалам, в основе которых — русская классическая литература.

Кроме того, чтобы расширить доступ аудитории к проектам, которые создаются при господдержке, ведомство до конца года собирается ввести новое правило выделения субсидий документальным фильмам и сериалам двумя траншами. По замыслу чиновников, создатели будут получать средства двумя равными траншами. Вторые 50% будут перечисляться только после телевизионной премьеры.

Кроме того, предполагается, что представители оргкомитета «Пушкинского союза» войдут в экспертные советы министерства. Это касается отбора театральных, литературных, образовательных и музейных проектов.

Министр пообещал, что несмотря на приоритет классики искусство о современности не пострадает.

— «Пушкинский союз» не состоит из одного Министерства культуры. Сюда входят огромное количество общественных организаций, которые будут вкладывать свои ресурсы. Поэтому наш проект предполагает не сокращение [тех или иных статей расхода], а наоборот – увеличение средств, которые вкладываются в культуру, — подчеркнул министр.

По словам Мединского, «по большому счету Петруша Гринев ничем не отличается от современного курсанта или выпускника военного училища – у него те же мысли, та же душа, те же идеалы, те же привязанности». Если убедить «современных Петрушей Гриневых», что классика – это интересно, «они будут вести себя соответствующим образом», уверен министр.

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подчеркнул, что нельзя «приобщать молодежь к классике административными методами».

— Ни о каком принуждении речи быть не может. Мы должны создать условия, чтобы молодые люди смогли прочувствовать и услышать русскую классику – в самом широком ее смысле, — отметил владыка.

По словам замминистра культуры Александра Журавского, у «Пушкинского союза» нет конкретного бюджета.

— Что касается министерства, мы постараемся в рамках имеющихся у нас финансовых возможностей сделать поддержку классики одним из приоритетов, — отметил Журавский.

Под эгидой «Пушкинского союза» пройдут творческие встречи, выставки и фестивали, а также комплекс мероприятий на Александровой горе, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. В рамках сотрудничества с «Пушкинским союзом» будет запущен проект «Киноклассика в цирках».

Не менее пяти региональных театров получат субсидии на постановку классических произведений. Отдельно министерство собирается поддержать молодых режиссеров, работающих в регионах. Кроме того, ведомство обещает всячески содействовать созданию новых мультфильмов по мотивам русских сказок и классической детской литературы.

Справка «Известий»

Название «Пушкинский союз» отсылает к знаменитой строке «Друзья мои, прекрасен наш союз!». План мероприятий пока сверстан на 2017 и 2018 годы, но некоторые проекты будут поддерживаться на постоянной основе. Кроме РПЦ, Минкультуры и Министерства образования и науки в проекте примут участие Союзы театральных деятелей, кинематографистов, художников, композиторов, архитекторов, а также Фонд прикладных искусств и Фонд литературы – Общество русской словесности.