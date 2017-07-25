Один человек погиб при обрушении плиты перекрытия на заброшенной ферме в Липецке. В результате инцидента также был ранен еще один рабочий. Он сейчас доставлен в грязинскую центральную райбольницу.

Плита перекрытия рухнула на двух мужчин, которые разбирали здание. По данным МЧС, они занимались разбором конструкции для своих нужд. Погиб 38-летний местный житель.

Сообщается, что ферма бывшего совхоза «Сошкинский» не работает более 15 лет.