По данным ОБСЕ, количество погибших и пострадавших в Донбассе среди мирных жителей в 2017 году увеличилось более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом за 2016 год. Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Если мы сравним число погибших и пострадавших среди гражданского населения в этом году с аналогичным периодом прошлого года, мы можем констатировать более чем 50-процентный рост», — сказал Хуг.

Хуг подчеркнул, что ситуация всё еще остается непредсказуемой, а миссия регистрирует сотни нарушений режима прекращения огня ежедневно. В качестве примера Хуг привел данные за 23 июля — в этот день было зафиксировано 850 случаев нарушения, а с начала года — как минимум 330 случаев убийств и ранений гражданского населения. Также, по словам Хуга, ни одна из сторон не соблюдает предписания Минских договоренностей.