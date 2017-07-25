Автомобили Lada Granta и Lada Vesta вошли в топ европейских продаж
Российская Lada попала в топ-100 самых продаваемых европейских автомобилей.
За первое полугодие текущего года было продано 35 тыс. автомобилей марки Lada Vesta. Это на 52% превышает прошлогодние показатели. Сейчас отечественная марка занимает 87-е место, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В рейтинг также вошла Lada Granta, которая, напротив, ухудшила свои позиции, сместившись с 55-го места на 72-е.
Возглавил рейтинг Volkswagen Golf. Второе место у другого представителя немецкой марки — Polo. Тройку лидеров замыкает Renault Clio.