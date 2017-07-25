На Урале задержали гражданина Казахстана с сумкой марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В сумке задержанного обнаружили 4 кг наркотического вещества. Известно, что задержание произошло в момент попытки мужчины продать наркотик за 152 тыс. рублей, сообщает ИА «Ура.ру».

Правоохранители отметили, что наркотик ввезен в РФ через КПП «Бугристое» в обрезе трубы, спрятанной среди металлолома в грузовике.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических веществ». Гражданину Казахстана грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, сообщают «Дни.Ру».