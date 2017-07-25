Постановление от 1993 года «О строительстве на Куршской косе» могут отменить. Соответствующий проект указа подготовило Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Как передает «Клопс.Ru», согласно документу 1993 года, предельно сокращались объемы строительства на Куршской косе до решения вопросов энергоснабжения и запрещалось строительство без совместного решения администрации поселка Рыбачий и Зеленоградского района.

Куршской косой называют песчаный полуостров, который тянется с юго-запада на северо-восток от Зеленоградска до литовской Клайпеды. Коса отделяет Балтийское море от пресноводного Куршского залива. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь.

Ранее крупнейшее в мире издательство путеводителей Lonely Planet выпустило книгу о самых живописных национальных парках Европы. Туда включен парк «Куршская коса». Он стал единственным представителем России в этом путеводителе, который рассказывает о 60 природоохранных территориях от Карпатских гор до Дублинского залива.