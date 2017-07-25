Апелляционный суд Киева оставил под стражей Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Ранее решение о мере пресечения в виде ареста сроком до 13 сентября принял Голосеевский районный суд Киева.

Тарасенко был задержан 16 июня.

Депутат Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Согласно данным СМИ, у убийцы был еще один сообщник — Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.