Совет Федерации (СФ) займется формированием правовой базы цифровой экономики и подготовкой к выборам президента в осеннюю сессию. Об этом во вторник заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В первую очередь это формирование правовой базы цифровой экономики и управления ею. Президент России обозначил цифровую экономику главным приоритетом по выходу на новый уровень технологического развития. Это во многом новое для нас дело. Не исключаю, что, может быть, стоит подумать над созданием в рамках палаты специализированного экспертного совета», — сказала Матвиенко.

Также она отметила, что в связи с приближающимися президентскими выборами необходимо начать работу по обеспечению полной прозрачности голосования.

«Мы должны сделать всё зависящее от нас, для того чтобы эти выборы прошли в обстановке максимальной прозрачности, открытости, в полном соответствии с действующим законодательством. Такая работа нами уже начата. Очень важно, чтобы выборы президента РФ способствовали консолидации общества, учитывая ситуацию на международной арене», — сказала Матвиенко.