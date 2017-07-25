Известный бегун на длинные дистанции, ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска. Он совершает забег «Москва–Пекин — навстречу будущему».

Капер стартовал в Москве 4 марта. В его планах — пробежать 8 тыс. км за 200 дней. Ежедневно ему удается преодолевать от 40 до 50 км, сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме телефона в рюкзаке у марафонца пиротехника, чтобы отпугивать медведей, когда он бежит через тайгу. За ним обязательно следует трейлер, где можно переночевать и отдохнуть.

Из Иркутска Капер отправится в Забайкалье. Улан-Удэ станет последним российским городом маршрута. Затем — в Монголию и Китай. В Пекине он рассчитывает оказаться 19 сентября.

По итогам забега должен появиться документальный фильм.