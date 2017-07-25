Правоохранительные органы Красноярского края выясняют обстоятельства гибели на реке Енисей двух детей. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра утонули в реке в 3 км от центра Енисейска.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, мальчик и девочка отправились отдыхать на берег без присмотра взрослых. В итоге произошла трагедия.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины, по которым дети остались без внимания родителей. Ранее эти дети и их семьи никогда не попадали в поле зрения полиции.

В правоохранительных органах просят взрослых провести профилактические беседы со своими детьми на предмет правильного поведения на воде.