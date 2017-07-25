Новые испытания американской системы ПРО назначены на 29 июля
Вооруженные силы США запланировали новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD на 29 июля. Об этом сообщает телеканал CNN.
Испытания пройдут на острове Кадьяк в штате Аляска.
Также сообщается, что береговая охрана США уже предупредила об этом суда, которые находятся в акватории острова.
Испытания пройдут с 19:00 по 01:30 по местному времени (30 июля, 06:00–12:30 мск). В случае неблагоприятных условий резервными датами назначены 30 и 31 июля.
Ранее американские военные уже проводили испытания системы THAAD, успешно перехватив аналог северокорейской баллистической ракеты.