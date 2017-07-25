Вооруженные силы США запланировали новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD на 29 июля. Об этом сообщает телеканал CNN.

Испытания пройдут на острове Кадьяк в штате Аляска.

Также сообщается, что береговая охрана США уже предупредила об этом суда, которые находятся в акватории острова.

Испытания пройдут с 19:00 по 01:30 по местному времени (30 июля, 06:00–12:30 мск). В случае неблагоприятных условий резервными датами назначены 30 и 31 июля.

Ранее американские военные уже проводили испытания системы THAAD, успешно перехватив аналог северокорейской баллистической ракеты.