Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Об этом он написал в Twitter.

«Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в связи с преступлениями Хиллари Клинтон», — написал он в своем аккаунте во вторник.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Трамп уточнил, что речь идет о скандале с почтой Хилари Клинтон, сервером партии демократов и утечках разведданных.

Ранее американские СМИ сообщили, что на должность генпрокурора страны вместо Сешнса может быть назначен экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.