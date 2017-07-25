Трамп пожурил Сешнса за его позицию по поводу скандала вокруг Клинтон
Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Об этом он написал в Twitter.
«Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в связи с преступлениями Хиллари Клинтон», — написал он в своем аккаунте во вторник.
Трамп уточнил, что речь идет о скандале с почтой Хилари Клинтон, сервером партии демократов и утечках разведданных.
Ранее американские СМИ сообщили, что на должность генпрокурора страны вместо Сешнса может быть назначен экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.