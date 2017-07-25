Приглашенными звездами второго музыкального фестиваля Skolkovo Jazz Science, который пройдет 26 августа в Инновационном центре «Сколково», станет британец нигерийского происхождения Azekel, записавший композиции с Massive Attack и Gorillaz, и пятикратный номинант премии Grammy, американский артист Steinway — пианист Кристиан Сэндс со своим трио. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Постоянный хедлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит на площадке Skolkovo Jazz Science совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой. Кроме того, состоятся выступления камерного оркестра «Музыка Вива» и пианиста Юрия Фаворина, джазовых коллективов «Маримба плюс» и «Число Пи» и ярких представителей московской электронной музыки — певицы Jekka и диджея Антона Маскелиаде.

Всего на двух сценах фестиваля — Classic Stage и Young Blood Stage — выступят восемь музыкальных коллективов. Особенностью второго фестиваля станут открытые дискуссии, которые также пройдут на главных фестивальных сценах.

«Концепция музыкальной программы второго фестиваля Skolkovo Jazz Science — это не столько следование классическим джазовым канонам, сколько поле для выражения главных идей джаза — эксперимента и импровизации. Фестивальный лайнап в этом году ориентирован на тех, кто ценит в музыке свободу от стереотипов, новаторский подход и высокое качество исполнения», — рассказала «Известиям» вице-президент фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

Также на Skolkovo Jazz Science будут созданы интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, посетить научный буфет и понаблюдать за созданием криомороженого или зыбучих песков из крахмала и воды.