24 июля вечером в играющих малышей, пытаясь отогнать их от своего гаража, выстрелил мужчина во дворе дома по улице Ломоносова в Шадринске Курганской области.

Инцидент произошел на детской площадке, где дети в возрасте от трех до шести лет играли около закрытого гаража. Родители детей находились рядом, когда с балкона второго этажа мужчина начал грубо кричать на ребят и угрожать им физической расправой. Отогнать их от гаража он пытался потому, что они часто рисуют на его стенах.

За малышей заступились матери, но мужчина на этом не успокоился. Через некоторое время он снова появился на балконе и выстрелил. Напуганные местные жители немедленно вызвали полицию и написали на стрелка заявление. Сам мужчина дверь правоохранителям не открыл. Как сообщает ИА «Ура.ру», по телефону он сказал, что дома не находился. Сейчас проводятся следственные мероприятия: опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.