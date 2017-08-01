В Музее современного искусства «Гараж» отрылась выставка «Холин и Сапгир. На правах рукописи», приуроченная к 60-летию старта VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. С него и началась история «лианозовской школы» — неформального объединения авангардистов. В числе ключевых участников группы были поэты Игорь Холин и Генрих Сапгир.

С лианозовцами связаны расцвет концептуализма и вторая волна абстракционизма в СССР, а также знаковое событие: «бульдозерная» выставка 1974 года — разгон самодеятельной экспозиции художников под открытым небом. Можно ли тогда было предположить, что эти бунтовщики, жившие в подмосковных бараках и создававшие нечто бесконечно далекое от официальной идеологической линии, будут пользоваться особым спросом и на Родине, и на Западе...

В последнее время в Москве проходит множество мероприятий, посвященных этому периоду советского искусства («Известия» рассказывали об экспозиции «Игра» в Музее АЗ, мультимедийном проекте «Тарковский & Плавинский» в Новом пространстве Театра Наций). Да и сам «Гараж» не так давно демонстрировал крупную ретроспективу художника Виктора Пивоварова, ближайшего друга и соратника Холина и Сапгира. Но скромная на первый взгляд выставка «На правах рукописи» стоит в этом ряду особняком.

Во-первых, большинство представленных здесь экспонатов — литературного плана: книги, письма, самиздат. Во-вторых, эстетика экспозиции оказывается несерьезной, обаятельно-ребяческой. Внимание посетителей притягивает телеэкран, где демонстрируются любимые советские мультики: «Паровозик из Ромашково», «Принцесса и людоед» («Погода была ужасная, принцесса была прекрасная...»).

Сценарист обеих картин — Генрих Сапгир. Кроме того, его творчество, как и творчество Игоря Холина, представлено множеством детских книг. Не выходя из зала музея, можно полистать красочные, чуть потрепанные издания и поностальгировать. Впрочем, для ценителей искусства куда интереснее — другая сторона деятельности двух поэтов: самиздатовские сборники «взрослых» стихов, иллюстрированные ведущими представителями советского неформального искусства — Виктором Пивоваровым, Эриком Булатовым, Олегом Васильевым, Оскаром Рабиным, Владимиром Немухиным.

Эти брошюры, рукописные или набранные на печатной машинке, сегодня ценятся коллекционерами не меньше, чем западные livre d'artiste, да и оформлены они зачастую даже более изобретательно. В числе раритетов, представленных на выставке, — «Жители барака», «Стихи, не имеющие смысла» и другие сборники Игоря Холина с рисунками Виктора Пивоварова. А также множество писем, которыми обменивались герои экспозиции.

Один из ключевых сюжетов проекта — дружба поэтов и художников — продолжен изданием, подготовленным специально к выставке. Это альбом «Холин и Сапгир ликующие»: одноименная серия рисунков Виктора Пивоварова 2005 года дополнена его мемуарами, а также воспоминаниями поэтов Константина Кедрова, Виктора Кривулина и Германа Гецевича.