Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании договора о поставке Москвой Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава Турции сообщил об этом на заседании парламентской фракции правящей партии.

«Мы с РФ сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Предвосхищая возможную критику со стороны партнеров по НАТО, он добавил, что каждая страна в меру своих возможностей стремится обеспечить свою безопасность.

При этом Эрдоган заметил, что Турции не удалось добиться совместного производства противовоздушных ракет с США и она нашла решение о заключении соответствующего соглашения с Россией.