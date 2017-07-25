Группа «Аэрофлот» за первое полугодие 2017 года перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превысило прошлогодний показатель за аналогичный период. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

За июнь группа «Аэрофлот» перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 19,4% больше, чем за июнь 2016 года, когда компания перевезла порядка 2,9 млн человек.

Пассажирооборот группы за июнь вырос на 20,6%.

При этом на внутренних направлениях количество перевезенных пассажиров по сравнению с прошлогодним показателем увеличилось на 10,7%, а на международных — на 32%.