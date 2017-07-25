В Карелии идет подготовка к масштабному фестивалю бега «Полумарафон Karjala». Мероприятие пройдет 3 сентября в поселке Пряжа в преддверии празднования 100-летия республики.

Трассой для забегов на дистанции 21,1 км или 10 км станет берег Пряжинского озера. Участников ждет поддержка зрителей в национальных костюмах и карельская музыка, а также медаль из шунгита на льняной ленте с ручной вышивкой.

Как передает ИА «Карелinform», дети смогут побегать на расстояние 100 м, 300 м и 1000 м. Накануне «Полумарафона Karjala», 2 сентября, состоится специальный однодневный круиз для участников и их близких на остров Кижи. Гостей ждет интерактивная программа с карельскими играми, мастер-классами и встречей с лидерами бегового движения России.