Москва входит в десять неблагополучных городов России по показателю загрязнения воздуха. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта, экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов на встрече с молодежной общественной палатой России.

По словам Иванова, мониторинг воздуха на сегодняшний день проводится в 225 городах страны. «Десятка регионов есть у нас самых неблагополучных. Да простит меня Сергей Семенович Собянин, Москва входит в этот список», — цитирует Иванова «Интерфакс».

Спецпредставитель президента отметил, что столица входит в этот список по одному показателю. Промышленности в Москве практически не осталось, однако 98% вредных выхлопов в атмосферу города происходят из-за автомобильного транспорта.

Наиболее остро вопросы экологии стоят, помимо Москвы, в городах Урала и Сибири: Красноярске, Норильске и Челябинске.

Остро стоит вопрос утилизации отходов, которую в России собираются решать кардинально, а порой и креативно. Так, некоторые свалки предполагается засыпать землей и превратить их в горнолыжные спуски, передает сайт НТВ.Ru.