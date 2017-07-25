Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, который ранее подал прошение об отставке. Об этом агентству «Украинские новости» сообщил источник в ведомстве.

Отмечается, что в Госпогранслужбе не уточнили причину, по которой Назаренко написал заявление.

21 июля главе погранведомства стало плохо во время совместного выступления лидеров Украины и Белоруссии в администрации украинского лидера в Киеве. Сообщалось, что Назаренко буквально вынесли из зала, а позже его госпитализировали. После этого представитель Госпогранслужбы сообщил, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

Источник агентства «Интерфакс» сообщает, что Назаренко «написал заявление на увольнение по состоянию здоровья».