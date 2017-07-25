Родители смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда обратились в Высокий суд Лондона, чтобы добиться разрешения забрать своего сына домой. По их мнению, именно там он должен провести последние часы своей жизни.

Как сообщает газета Daily Mail, Крис Гард и Конни Йейтс хотят забрать малыша в свой дом на юго-западе Лондона, положить его в кроватку и дать ему уйти из жизни. Как ожидается, суд определит во вторник, где именно Чарли отключат от системы жизнеобеспечения. В клинике, где сейчас находится мальчик, выразили опасения по этому поводу.

Напомним, родители Чарли отозвали 24 июля иск с требованием позволить их сыну пройти курс экспериментальной терапии в США. Американский врач, прилетевший в Лондон, чтобы обследовать малыша, сообщил, что лечение уже не сможет улучшить его состояние.

У 11-месячного Чарли Гарда диагностирована терминальная стадия синдрома митохондриального истощения ДНК. При этом заболевании происходит прогрессирующее атрофирование мышечной ткани, поражается головной мозг, что приводит к сбоям в работе практически всех жизненно важных органов.

В апреле суд постановил, что Чарли нужно отключить от системы жизнеобеспечения. Родители больного ребенка не согласились с судебными решениями и продолжили борьбу за его жизнь.