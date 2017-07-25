Украинские спецслужбы организовали на границе с Крымом вербовочные пункты, в которых принуждают к сотрудничеству крымчан, возвращающихся на полуостров.

Об этом заявил журналистам начальник управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин.

По его словам, на границе с полуостровом «созданы фильтры из числа сотрудников Службы безопасности Украины и главного разведуправления министерства обороны» Украины.

«Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке», — сказал Палагин.

Он отметил, что граждане сообщали в ФСБ об этих попытках вербовки на Украине.

«Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону», — отметил Палагин.