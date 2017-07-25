Ограничения движения транспорта действуют в поселке Середка Псковского района Псковской области. Причина — карантин,установленный в связи с Африканском чумой свиней.

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по транспорту, заградительные посты с дезбарьерами установлены на двух автомобильных дорогах регионального значения. Речь идет о дорогах Середка - Мельницы — Гридино и Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье.

Ранее «Известия» писали о том, что в Псковской области действуют карантинные меры по АЧС. Вирус был выявлен у трех свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии у деревни Середка. В итоге 22 свиньи пали, забиты 10 животных. В самой колонии запретили все виды свиданий с осужденными и продуктовые передачи.