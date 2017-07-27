В Сирии начинает оформляться вторая из четырех зон деэскалации — теперь в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Подписанное на днях соглашение о перемирии в этом районе включает ряд важных пунктов. В частности, контролировать соблюдение режима прекращения огня будут российские военные полицейские. Кроме того, к договору присоединилась одна из ведущих оппозиционных группировок «Джейш аль-Ислам», а достижению договоренностей сильно поспособствовал Египет. Об этом «Известиям» рассказал представитель оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед Ауд. Источники «Известий» в сирийских силовых структурах подтвердили, что российские военные полицейские будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.

После прекращения огня на юге Сирии, в районе Дераа, о чем договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20, в стране начала оформляться вторая зона деэскалации — в Восточной Гуте. Соглашение о прекращении огня в этом районе подразумевает ряд важных подвижек в сирийском урегулировании. Об этом «Известиям» рассказал представитель движения «Завтра Сирии» Ахмед Ауд.

— Контролировать соблюдение перемирия на месте будут 150 российских военных полицейских. Важно, что соглашение подписала одна из ведущих вооруженных группировок — «Джейш аль-Ислам». Это первый прецедент такого рода в рамках создания зон деэскалации, поскольку договоренность о прекращении огня до сих пор была достигнута только на юге Сирии между Москвой и Вашингтоном, то есть оппозиция под ним не подписывалась. Кроме того, посредником в этом процессе впервые выступил Египет, который не просто предоставил площадку для переговоров, но и прилагал усилия для достижения договоренностей , — рассказал Ахмед Ауд.

Движение «Завтра Сирии», которое возглавляет бывший руководитель всей внешней сирийской оппозиции Ахмед аль-Джарба (в конце июня в Москве его принимал глава российского МИДа Сергей Лавров), считается архитектором соглашения о прекращении огня в Восточной Гуте. Договоренности о перемирии были достигнуты 20 июля в Каире между представителями России, Египта и сирийской оппозицией.

То, что наблюдать за ситуацией на местах будут именно российские военные полицейские, подтвердил и высокопоставленный источник в силовых структурах Сирии.

— Возможность присутствия российских подразделений в стране была предоставлена Москве сирийским руководством. Это решение регламентирует, в частности, и развертывание сил военной полиции в Восточной Гуте, где они будут выполнять функцию своего рода разделителя между террористами и сирийской армией, — отметил собеседник.

Урегулирование ситуации в Восточной Гуте имеет принципиальное значение хотя бы потому, что это, по сути, один из районов Дамаска. Оттуда на протяжении практически всего сирийского конфликта велись обстрелы столицы, в том числе и района, где находится российское посольство. Кроме того, факт присоединения к соглашению группировки «Джейш аль-Ислам» говорит о ее настрое на политическое урегулирование сирийского конфликта. Напомним, что представитель этой организации Мухаммед Аллуш возглавляет делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане и Женеве.

— У России огромный авторитет, и присутствие в том районе наших солдат поможет стабилизации обстановки и переводу ситуации из военного противостояния в стадию политического урегулирования , — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Численность боевиков в Восточной Гуте, по некоторым данным, достигает 9 тыс. человек. Во вторник на въезде в пригород заработал совместный российско-сирийский контрольно-пропускной пункт. Солдаты досматривают автомобили на предмет наличия в них оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, а также проверяют документы у водителей и пассажиров.