Совет Федерации во вторник одобрил закон о «лесной амнистии». Он направлен на устранение противоречий между Государственным лесным реестром и Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН).

В Земельном кодексе сейчас предусматривается, что земли делятся на категории, при этом каждый участок может относиться только к одной категории земель. В пояснительной записке к закону о «лесной амнистии» отмечается, что относительно земель лесного фонда данный принцип не соблюдается, так как подавляющее их число имеют пересечения и спорные вопросы по границам участков.

Одной из причин возникновения неточностей в ЕГРН стало то, что в отношении лесных участков действовал упрощенный порядок учета, позволяющий вносить в кадастр сведения о лесных участках без определения их точных границ.

В случае противоречия между данными о принадлежности участка к определенной категории в ЕГРН, участок будет отнесен к категории, определенной в правоустанавливающем документе, если он был получен до дня вступления в силу закона.