Российским спортсменам на ЧМ-2017 по легкой атлетике запретили использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Об этом сообщил чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Допуск на участие в соревнованиях, которые пройдут в Лондоне с 4 по 13 августа, получили 19 россиян, однако все они будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики. Также легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

«Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается», - рассказал Шубенков.

По словам Шубенкова, цель таких запретов - исключить Россию из международной легкой атлетики.