Австрия обеспокоена попытками США реализовать свои экономические интересы путем санкций.

Об этом заявили в ведомстве федерального канцлера страны.

«Было бы очень тревожным, если США попытаются путем односторонних санкций оказать воздействие на энергоснабжение Европы и таким образом попытаются реализовать собственные экономические интересы», – цитирует сообщение официальный представитель главы государства Юргена Шварца ТАСС.

Он добавил, что европейское энергоснабжение является делом Европы.

Ранее некоторые политики ЕС выражали обеспокоенность, что новые санкции против России, которые готовится принять США, ударят по строительству газопровода «Северный поток-2».