Власти Пскова выступают против прогулок на лошадях в Детском парке города. Однако готовы пойти на компромисс с конезаводчиками. К примеру, для такого вида отдыха в городе могут отвести отдельный участок.

Вопрос о катании на лошадях в городе был поднят на сегодняшнем совещании в администрации Пскова. Основная претензия руководства города заключается не только в том, что лошади свободно передвигаются по аллеям парка, но и в том, что лошадницы недопустимо себя ведут.

«Что вы все прилепись к Детскому парку? Что вы издеваетесь над людьми? Эти «маски-шоу» заканчиваются в одну минуту», — цитирует главу города Ивана Цецерского Псковская лента новостей.

Цецерский призвал участников конфликта «не устраивать в городе цирк».

Как писали «Известия», с конца прошлого года власти пытаются отрегулировать деятельность владельцев лошадей, которая осуществляется в парках Пскова. В администрации ссылаются на обращения жителей города, которые недовольны тем, что лошади оставляют после себя навоз, на наездницы нецензурно выражаются в адрес полиции и прохожих.