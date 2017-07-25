Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «коллективной безответственностью» и глупостью опубликованный 25 июля акт Минтранса РФ о нормах провоза ручной клади в самолетах.

«Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду», — заявила сенатор на пленарном заседании, обращаясь к замминистру транспорта РФ Сергею Аристову.

Дискуссия между председателем Совфеда и представителем транспортного ведомства состоялась при обсуждении закона, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии.

«Это коллективная безответственность. Все-таки вы можете прокомментировать глупости, которые там написаны, если они имеют место быть?» — спросила политик.

Аристов ответил, что в Минтрансе «только первое приближение озвучили и готовы к широкому обсуждению».

В свою очередь, Матвиенко предупредила, что «надо все-таки аккуратно подходить даже к сырым документам, которые появляются на сайте министерства, и не допускать тех глупостей, которые вы написали».

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минтранс предлагает установить минимальный вес ручной клади в 5 кг. Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт, помимо ручной клади, исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Новые правила могут вступить в силу уже в ноябре 2017 года.