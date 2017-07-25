Десять человек погибли при крушении катера в Индонезии
По меньшей мере десять человек погибли в результате крушения скоростного катера в Индонезии. Инцидент произошел во вторник у побережья острова Калимантан.
Как передает агентство Reuters, часть пассажиров судна числятся пропавшими без вести. По официальным данным, в момент инцидента на борту находилось около 40 человек. При этом в нем могли находиться официально не зарегистрированные люди.
На месте происшествия сейчас проводится поисково-спасательная операция. О причинах крушения судна не сообщается.