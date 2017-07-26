В три месяца перед очередной плановой прививкой Никите сделали обычное УЗИ брюшной полости. Результат исследования оказался шокирующим для семьи мальчика. «Во время обследования донецкие медики диагностировали опухоль надпочечника», — рассказала мама малыша Елена.

После этого ребенок практически поселился в больницах вместе с мамой, пережил лапаротомию и удаление опухоли. Нейробластома забрюшинного пространства — с этим заболеванием донецкие медики долгое время пытались справиться самостоятельно. Однако в условиях войны и на устаревшем медицинском оборудовании оказалось невозможным провести полноценное обследование и эффективное лечение мальчика. «У этого малыша счет идет на недели, состояние ухудшается, а тактику лечения ни в ДНР, ни в ЛНР определить невозможно», — говорит лечащий врач Никиты Алексей Черкун.

Месяц назад к спасению жизни мальчика подключился благотворительный фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». После тщательного изучения истории болезни было принято решение о немедленной эвакуации Никиты в Москву. «Мы обратились в Минздрав, поскольку лечение детей с такими диагнозами проходит в рамках реализации постановления правительства РФ 1134 «Об оказании медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке…» и может быть компенсировано за счет бюджета», — рассказывает руководитель программы «Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф» Наталья Авилова. Но чиновники до сих пор не ответили относительно бесплатного лечения малыша в России. Сколько времени продлится молчание — неизвестно, поэтому единственный способ немедленно помочь ребенку — организовать лечение на коммерческой основе. Его стоимость — 700 тыс. рублей. Сюда входит полный перечень обследования, включая многочисленные КТ и МРТ, биопсию костного мозга и медикаменты. Из-за возраста принять малыша на обследование могут только в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Врачи утверждают, что малейшая неточность в тактике лечения или его отсрочка может закончиться трагически. «Учитывая диагноз и возраст пациента до одного года, в случае неверно выбранной тактики дальнейшего лечения или его задержки возможно развитие рецидива заболевания с бурным метастазированием» — говорится в медицинском заключении.

Центр «Справедливая помощь Доктора Лизы» уже собирает средства на лечение Никиты Вислогузова и планирует эвакуировать его в начале августа. Денежную поддержку можно оказать через официальный сайт организации www.doctorliza.ru с пометкой «Никите Максимовичу Вислогузову».