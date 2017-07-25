В Чувашии 43-летнюю женщину признали виновной в применении насилия в отношении троих приемных детей. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на региональное СУ СКР.

Дети были взяты под опеку и июне 2012 года, приемная мать приходится им тетей. Семья проживает в одном из сел Вурнарского района. По данным ведомства, женщина неоднократно избивала приемных детей: двух девочек (1999 и 2004 г. р.) и одного мальчика (2005 г. р.). Приемная мать била детей ремнем, палкой, пластмассовой вешалкой для одежды, ракеткой для игры в бадминтон. В качестве наказания дети должны были стоять на горохе, девочек нередко таскали на волосы. Дети могли быть наказаны за неопрятную одежду или плохую оценку в школе. Вину женщины подтвердили 30 свидетелей, а также судмедэкспертиза.

Сотрудники полиции узнали о противоправных действиях, когда после очередного наказания девочки уехали из дома на велосипедах. Вскоре их нашли сотрудники полиции.

В качестве меры наказания женщине назначили 3 года и 7 месяцев лишения свободы условно. На данный момент дети изъяты из семьи, их опекает другая родственница.