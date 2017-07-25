Три человека пострадали при столкновении автобуса и «КамАЗа» в Московской области. Авария произошла во вторник на 41-м км автодороги «Крым» возле подмосковной Щербинки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, в результате ДТП получили ранения две женщины и водитель автобуса. Движение в этом участке трассы сильно затруднено. Подробности столкновения сейчас устанавливаются.

Сообщается, что всего в автобусе находились 25 человек.