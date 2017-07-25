Президент России Владимир Путин указал во время переговоров «нормандской четверки» на бездействие властей Украины в выполнении Минских соглашений. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация продолжает буксовать с выполнением Минских договоренностей, и пробуксовка вызвана, как отметил президент Путин, бездействием Киева», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Привлечение наблюдательных сил на разделительной линии возможно только с согласия конфликтующих в Донбассе сторон, добавил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил также, что Россия не является стороной конфликта.

Напомним, накануне после трехмесячной паузы состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Франции Эммануэля Макрона и украинского президента Петра Порошенко, входе которых стороны обсудили урегулирование в Донбассе. Лидеры стран договорились о встрече внештатных советников глав государств «нормандского формата» во второй половине августа.