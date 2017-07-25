Министерство культуры России и Русская православная церковь (РПЦ) подписали план взаимодействия, призванный увеличить интерес к русской классике среди молодежи.

Все мероприятия будут проводиться в рамках проекта «Пушкинский союз».

«Мы давно говорим о том, что необходимо объединить усилия разных общественных организаций, министерств и ведомств, чтобы сделать наше наследие (мы имеем в виду не только XIX век), которое накапливала русская культурная жизнь на протяжении столетий, понятным, близким и доступным современной молодежи», –– рассказал министр культуры Владимир Мединский.

Он отметил, что цель проекта в том, чтобы герои классических русских произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке.

«Цель проекта в том, чтобы Петруша Гринев (герой повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. — «Известия») никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы», — сказал министр.

Представитель РПЦ Епископ Тихон в свою очередь подчеркнул, что очень важно «приобщить подрастающее поколение к тем сокровищами духовной культуры, наследниками которой они являются».

В Минкультуры также рассказали, что будут выделять гранты молодым режиссерам региональных театров на постановки по произведениям русской классики.

План мероприятий в рамках проекта «Пушкинский союз» предусматривает также содействие развитию российской мультипликации по мотивам русских сказок и произведений для детей.